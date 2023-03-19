2023/03/19 | 10:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكانت "ميتا" قد أطلقت هذه الخدمة في فبراير الماضي في كل من أستراليا ونيوزيلندا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميتا تقدم على خطوة جديدة بشأن توثيق الحسابات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميتا تقدم على خطوة جديدة بشأن توثيق الحسابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).