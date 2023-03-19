شمخاني يصل العاصمة بغداد في زيارة رسمية - عاجل

2023/03/19 | 10:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الاحد، إلى بغداد، في زيارة رسمية.

واستقبل مستشار الامن القومي العراقي، قاسم الاعرجي، شمخاني برفقة رئيس البنك المركزي الايراني وبعض معاوني وزارة الخارجية.

وقالت مصادر لـ(بغداد اليوم)، إن "شمخاني سيبحث الملف الأمني للمناطق الحدودية بين ايران والعراق، مع بعض المسؤولين في بغداد وإقليم كردستان".

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