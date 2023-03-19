الرافدين يحدد مدة تسديد السلف الالكترونية

2023/03/19 | 10:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

حدد مصرف الرافدين، اليوم الاحد، مدة تسديد سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين.

واعلن المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم) "مدة تسديد السلف والتي تبدأ من 5 مليون دينار الى 25 مليون دينار الكترونيا".

واوضح ان " المدة تكون 5 سنوات بواقع 60 شهرا"، مشيرا الى أن "التقديم على السلفة يكون من خلال التطبيق الالكتروني الخاص بمصرف الرافدين".

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