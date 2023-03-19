متورط بجرائم تسليب عدة.. شرطة البصرة تطيح بــ

2023/03/19 | 10:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم الاحد، القبض على "أخطر المجرمين بالمحافظة" والذي يدعى " ثگب" في قضاء المدينة شمالي المحافظة.

وذكرت القيادة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مكافحة الاجرام ألقت القبض على أخطر المجرمين بالبصرة والملقب بــ( ثگب) الصادر بحقه عدة اوامر قبض وفق الماده 442 ق.



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في قصبة قضاء المدينة".

وأضافت أن "المتهم قام بالعديد من جرائم التسليب بطرق ذكية من خلال تتبع المواطنين الخارجين من المصارف".

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