قتل والديه وأصاب شقيقته.. القبض على متهم هارب في بغداد

2023/03/19 | 10:24 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الأحد، القبض على متهم بقتل والديه وإصابة شقيقته في العاصمة بغداد.وقالت الوكالة في بيان تلقت شبكة 964 نسخة منه: جهود استخبارية متميزة نفذتها مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية.في ملاحقة قاتل هارب أقدم على قتل والديه (الام والأب) وأصاب شقيقته بواسطة سلاح ناري […]

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