"معتقل بسبب التعبير عن الرأي".. حسابات سعودية معارضة تذكر بقضية البناخي

2023/03/19 | 10:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلطت حسابات سعودية معارضة الضوء مجددا على قضية مغرد يدعى "البناخي" اعتقلته السلطات السعودية قبل سنوات، وذلك بعد أن تسببت مقابلة في برنامج على قناة رسمية سعودية في ضجة بالمملكة، الخميس، حيث تم الكشف خلالها عن "سجن بعض الأشخاص بسبب نشر تغريدات للتعبير عن رأيهم".

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