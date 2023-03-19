شرطة الطاقة: ضبط عجلتين والقبض على اربعة متهمين في البصرة

2023/03/19 | 10:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الاحد عن القاء القبض على أربعة متهمين وضبط عجلتين مخالفتين في محافظة البصرة.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “مفارز اللواء الثامن القت القبض على اربعة متهمين وضبط عجلتين مخالفتين احداهما صهريج محور بطريقة احترافية والاخرى بيك اب محملة بمواد مخالفة ومسروقات من أحدى المنشات […]

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