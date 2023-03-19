اعتقال ثلاثة متهمين وضبط أسلحة غير مرخصة في ميسان

2023/03/19 | 10:45 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الاحد، القبض على ثلاثة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة وضبط كمية من الاسلحة في قضائي المجر وقلعة صالح.

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