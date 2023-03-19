هزة أرضية بقوة 4 ريختر تضرب ولاية ملاطيا التركية

2023/03/19 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

تعرضت ولاية ملاطيا التركية، اليوم الاحد، الى هزة أرضية جديدة بقوة 4 درجات على مقياس ريختر.

وارتفعت حصيلة وفيات زلزال تركيا إلى 49 ألفا و589 شخصاً، بينهم 6 آلاف و807 أجانب، وفق تصريح رسمي.

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في مؤتمر صحفي، إن بلاده تواصل بذل قصارى جهدها لمواجهة تبعات الزلزال.

وأضاف من العاصمة أنقرة أن كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية تبذل ما بوسعها لمعالجة المشكلات في مناطق الزلزال.

وأعلن عن ارتفاع عدد وفيات الزلزال إلى 49 ألفاً و589 شخصاً بينهم 6 آلاف و807 أجانب.

وفي 6 فبراير/ شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، كان مركزهما ولاية قهرمان مرعش، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دماراً مادياً ضخماً.

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