السوداني في مؤتمر بغداد: العراق استعاد مكانته الطبيعية حاضنا للحوارات

2023/03/19 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، ان العراق استعاد مكانته الطبيعيى حاضنا للحوارات، فيما اشار الى ان الحكومة رسمت برنامجا طموحا للنهوض بالبلاد.

وقال السوداني في كلمة له على هامش اعمال مؤتمر حوار بغداد وتابعته (بغداد اليوم) إن "العراق استعاد مكانته الطبيعية حاضنا للحوارات"، مضيفا "عقدنا العزم لاستعادة العراق مكانته الطبيعية".

واضاف رئيس الوزراء "لن نتهاون مع أي خلل قد يتسبب لاستغلال أموال الشعب"، مبينا أن "جائحة الفساد معركة كبرى، وأن التحدي الأكبر استعادة ثقة المواطن".

وافتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر "حوار بغداد الدولي" بنسخته الخامسة، الذي ينظمه المعهد العراقي للحوار تحت عنوان (العراق: عشرون عاماً..



ماذا بعد؟)، ويستمر المؤتمر لمدة يومين بمشاركة عشرات الشخصيات السياسية والأمنية والاقتصادية من داخل العراق وخارجه.

وبعد كلمة رئيس الوزراء هناك جلسة حوارية بعنوان "الصمود في وجه العاصفة: العراق وتغير المناخ"، تعقبها جلسة بعنوان "ما بعد النفط..



احتياجات العراق من الطاقة"، وجلسة مسائية بعنوان "عوامل تحسين بيئة الاستثمار في العراق".

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