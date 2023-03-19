انطلاق مؤتمر حوار بغداد الخامس بحضور السوداني

2023/03/19 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

انطلقت، اليوم الاحد، اعمال مؤتمر حوار بغداد الخامس بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في العاصمة.

ويفتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر "حوار بغداد الدولي" بنسخته الخامسة، الذي ينظمه المعهد العراقي للحوار تحت عنوان (العراق: عشرون عاماً..



ماذا بعد؟)، ويستمر المؤتمر لمدة يومين بمشاركة عشرات الشخصيات السياسية والأمنية والاقتصادية من داخل العراق وخارجه.

وتنطلق فعاليات المؤتمر بكلمة لرئيس الوزراء، ثم جلسة حوارية بعنوان "الصمود في وجه العاصفة: العراق وتغير المناخ"، تعقبها جلسة بعنوان "ما بعد النفط..



احتياجات العراق من الطاقة"، وجلسة مسائية بعنوان "عوامل تحسين بيئة الاستثمار في العراق".

ويشهد اليوم الثاني للمؤتمر غداً الاثنين "لقاءً مفتوحاً مع رئيس الوزراء لمدة ساعة ونصف"، تليه جلسة حوارية بعنوان "الحوكمة ومكافحة الفساد"، ثم جلسة "حرية التعبير ودور وسائل التواصل الاجتماعي"، ثم تختتم الجلسات بحوارية "النظام المصرفي في العراق"، ويشارك في الجلسات خلال المؤتمر، وزراء النفط والاتصالات والعمل والشؤون الاجتماعية ومحافظ البنك المركزي.

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