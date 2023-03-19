شاهد كيف علق محامي ترامب السابق على مزاعم اعتقاله الثلاثاء

2023/03/19 | 10:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلقي محامي الرئيس السابق ترامب باللوم على وسائل الإعلام في ادعاء ترامب بأنه سيتم اعتقاله يوم الثلاثاء في مانهاتن.

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