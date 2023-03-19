شاهد بالفيديو.. منطقة زرباطية الحدودية واجهة تستقطب السياح من مختلف المناطق

2023/03/19 | 11:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gj3V7Fz7oO8

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