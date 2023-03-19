2023/03/19 | 11:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 مارس، 2023 بغداد/المسلة: قال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، إن “اللجنة المختصة بتعديل...

ظهرت المقالة المالية النيابية: السلم الجديد معني بالراتب الاسمي والمخصصات من صلاحيات الوزارات أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: السلم الجديد معني بالراتب الاسمي والمخصصات من صلاحيات الوزارات) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: السلم الجديد معني بالراتب الاسمي والمخصصات من صلاحيات الوزارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).