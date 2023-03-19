السوداني: العراق أصبح الملتقى الحقيقي للحوار

2023/03/19 | 11:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، ان العراق اصبح الملتقى الحقيقي للحوار.وقال السوداني، في كلمته بمؤتمر حوار بغداد، وحضره مراسل / المركز الخبري الوطني/: إن “العراق اصبح الملتقى […]

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