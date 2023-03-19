2023/03/19 | 11:19 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، ان العراق اصبح الملتقى الحقيقي للحوار.
وقال السوداني، في كلمته بمؤتمر حوار بغداد، وحضره مراسل / المركز الخبري الوطني/: إن “العراق اصبح الملتقى […]
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وقال السوداني، في كلمته بمؤتمر حوار بغداد، وحضره مراسل / المركز الخبري الوطني/: إن “العراق اصبح الملتقى […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: العراق أصبح الملتقى الحقيقي للحوار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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