2023/03/19 | 11:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، المصادقة على توصيات اللجنة التحقيقية بشأن إدارة متوسطة الإخاء والتي تضمنت إعفاء مديرها ومعاونيه ونقلهم الى الاطراف.وأكدت التربية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد فيديو المشاجرة..



التربية تعفي مدير مدرسة الاخاء ومعاونيه وتنقلهم الى الاطراف المركز الخبري الوطني.

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