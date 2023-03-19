شامخاني في بغداد لمناقشة عدد من الملفات الأمنية والاقتصادية بين إيران والعراق

2023/03/19 | 11:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وفد إيراني أمني رفيع المستوى، برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم الاحد، إلى العاصمة بغداد.وكانت قد أعلنت السلطات الإيرانية أن شمخاني سيجري مباحثات في بغداد تتعلق بعدد من الملفات الأمنية والاقتصادية بين إيران والعراق.… Readmore

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