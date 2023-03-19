دولة القانون: ائتلاف ادارة الدولة متفق مع الكرد والسنة على تمرير قانون الانتخابات

2023/03/19 | 11:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد النائب عن ائتلاف دولة القانون احمد الفواز، بأن ائتلاف ادارة الدولة، متفق على تمرير قانون الانتخابات، مشيرا الى ان السنة والكورد مع تمرير القانون.وقال عضو مجلس النواب العراقي احمد الفواز ان “هنالك اتفاقاً بين قوى ائتلاف ادارة … Readmore

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