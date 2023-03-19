انتقال جديد في السودان.. الاتفاق الإطاري يسلط الضوء على المنافسة بين الجنرالات

2023/03/19 | 11:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع زعيم قوات الدعم السريع شبه النظامية وصاحب النفوذ القوي في السودان، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، نفسه في صدارة انتقال مزمع إلى الديمقراطية في البلاد، مما أثار قلق الحكام العسكريين وأدى لحشد قوات في العاصمة الخرطوم الأسبوع الماضي.

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