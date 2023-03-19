2023/03/19 | 11:40 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الأحد، القبض على متهم بالإرهاب حاول الدخول إلى نينوى بعد نصب كمين له في سيطرة مدخل المحافظة.وقالت الوكالة في بيان تلقت شبكة 964 نسخة منه: وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة (استخبارات وأمن) الفرقة السادسة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء المشاة الثالث تم نصب كمين […]

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