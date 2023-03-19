السوداني: رسمنا برنامجاً طموحاً للنهوض بالعراق ومنحنا القطاع الخاص دوراً مهماً 

2023/03/19 | 11:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

شدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، على عدم التهاون مع أي خلل قد يتسبب باستغلال أموال الشعب.

وقال السوداني في كلمته بمؤتمر حوار بغداد، إن "العراق استعاد مكانته الطبيعية حاضناً للحوارات"، مؤكداً أن "الحكومة، رسمت برنامجاً طموحاً للنهوض بالعراق وعقدت العزم لاستعادته لمكانته الطبيعية".

وأضاف، "منحنا القطاع الخاص دوراً مهماً، ولن نتهاون مع أي خلل قد يتسبب باستغلال أموال الشعب"، مشيراً إلى أن "العراق يمتلك المقومات للنهوض".

وتابع رئيس الوزراء، أن "جائحة الفساد معركة كبرى"، معتبراً أن "التحدي الأكبر استعادة ثقة المواطن".

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