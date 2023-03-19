بيرو.. 6 قتلى في عملية للجيش ضد «الدرب المضيء»

2023/03/19 | 11:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ليما – أ ف بأعلنت وزارة الدفاع البيروفية السبت، مقتل عسكري وخمسة من متمردي جماعة «الدرب المضيء» خلال اشتباك في وادٍ تزرع فيه الكوكا.وقع الاشتباك المسلح الذي لم يُحدد تاريخه في البيان الصادر عن القيادة المشتركة للقوات المسلحة، في منطقة فيزكاتان ديل إيني (وسط) خلال عملية تهدف إلى القبض على زعيم الميليشيا اليسارية المتطرفة.وقال البيان إن فيكتور كيسبي بالومينو، الملقّب الرفيق خوسيه، لم يُقبض عليه، لكن تم توقيف وقتل قادة آخرين في الجماعة.سبق أن قُتل عسكري الثلاثاء في نفس المنطقة، كما قُتل بداية شباط/فبراير سبعة عناصر شرطة في كمين.منطقة فيزكاتان ديل إيني في مقاطعة جونين هي جزء من منطقة زراعة الكوكا، حيث يكافح الجيش منذ عقود عصابات تجار المخدرات وآخر مقاتلي متمردي «الدرب المضيء» الماويين.وتعد الأمم المتحدة البيرو من بين أكبر منتجي أوراق الكوكا ومخدر الكوكايين في العالم.أطلقت جماعة «الدرب المضيء» تمرداً مسلحاً عام 1980 خلّف 69 ألف قتيل ومفقود، بحسب لجنة الحقيقة والمصالحة البيروفية.وقتل أغلب قادة الجماعة أو اعتقلوا، لكن الجيش يقدر أن 200 إلى 350 من المقاتلين ما زالوا ناشطين.

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