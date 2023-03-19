مصر .. حبس عامل مطعم بتهمة قتل قطة

2023/03/19 | 11:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قضت محكمة جنح عابدين، بالقاهرة، بحبس شخص لمدة 6 أشهر بتهمة القتل العمد لإحدى القطط الضالة.

ووقعت الجريمة يوم 5 مارس/ آذار الجاري، وتقدمت سيدة ببلاغ إلى الشرطة تتهم فيه عاملاً بأحد المطاعم الشهيرة في القاهرة، بقتل قطة ضالة تواجدت أمام المطعم، بحسب «صحيفة الوطن».وأثبتت كاميرات المراقبة وشهادة الشهود، أن العامل أمسكب بالقطة وألقاها أمام شاحنة للنقل، لتدهسها.

وعاقبت المحكمة؛ المتهم بأقصى عقوبة وفاة للقانون، وهي الحبس لمدة 6 أشهر.ونص قانون العقوبات المصري في مادته رقم 357، بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، كل من قتل عمداً بدون مقتضى أو سم حيواناً من الحيوانات المستأنسة، أو أضر به ضرراً كبيراً.

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