إيران المُدللة

2023/03/19 | 11:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سعد الكناني إيران كما تصفها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي في الإعلام وكذلك التصريحات الصحفية لمسؤوليها بأنها دولة مارقة وحاضنة للتنظيمات الإرهابية المتطرفة في مقدمتها القاعدة وداعش ، هذه الدولة...أكمل القراءة ←

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