لأخذ الزكاة.. داعش يستهدف منزل مستثمر آبار نفط في سوريا

2023/03/19 | 11:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم مسلحون يستقلون دراجات نارية،

يرجح تبعتيهم لتنظيم داعش، منزل أحد

مستثمري الآبار النفطية، بقذيفتي "آر بي

جي"، في بلدة ذيبان بريف دير الزور

الشرقي، ضمن منطقة سيطرة قسد، وفقا لما

ذكره المرصد السوري،

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