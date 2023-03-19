أمين عام أوبك يزور العراق للقاء عدد من المسئولين

2023/03/19 | 11:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة الأنباء العراقية، الأحد،

بأن أمين عام منظمة الدول المصدرة

للبترول (أوبك) هيثم الغيص يزور بغداد

للقاء عدد من المسؤولين.

ونقلت عن المتحدث باسم وزارة النفط

العراقية عاصم جهاد قوله إن جدول ز

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