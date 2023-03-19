عماد محمد: العراق خسر كأس آسيا وربح جيلاً جديداً

2023/03/19 | 11:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر مدرب منتخب شباب العراق لكرة القدم

عماد محمد، عن رضاه عن المستوى والنتائج

التي حققها فريقه في بطولة شباب آسيا

تحت 20 عاماً التي اختتمت السبت، في

أوزبكستان.

وأبدى عماد محمد في المؤتمر الصحفي الذي

عق

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