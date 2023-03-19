إغتيال قيادي في المقاومة الفلسطينية بريف دمشق

2023/03/19 | 11:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت "سرايا القدس" المخابرات الإسرائيلية باغتيال الأسود.

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