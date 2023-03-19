الاطاحة بإرهابي حاول دخول نينوى وضبط اسلحة خفيفة ومتوسطة في ديالى

2023/03/19 | 11:54 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - امناعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد، الإطاحة بإرهابي حاول الدخول إلى محافظة نينوى، فيما ضبطت قوة امنية، عدد كبير من الاسلحة الخفيفة وكمية كبيرة من العتاد الخفيف والمتوسط في محافظة ديالى.

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