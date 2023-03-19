بينها تجارة المخدرات.. اعتقال 12 متهماً بقضايا مختلفة في بغداد

2023/03/19 | 11:54 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، القبض على 12 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة في العاصمة بغداد.

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