مصرف الرافدين يحدد مدة تسديد سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين

2023/03/19 | 11:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد مصرف الرافدين، اليوم الاحد، مدة تسديد سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين، فيما أكد انها تبدأ من 5 مليون دينار الى 25 مليوناً.وذكر المكتب الإعلامي للمصرف: أن “مدة تسديد السلفة تكون 5 سنوات بواقع 60 شهرا”، لافتا … Readmore

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