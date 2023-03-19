اسعار الذهب ترتفع متأثرة بالأزمة المصرفية العالمية والمستثمرون يجعلوه الملاذ الآمن لهم

2023/03/19 | 11:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تألقت أسعار الذهب بقوة خلال الأسبوع الماضي محققة مكاسب كبيرة إذ دفعت الأزمة المصرفية العالمية المستثمرين إلى اقتناء سبائك الملاذ الآمن، بينما زادت الرهانات على تهدئة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لوتيرة مكافحته التضخم.وارتفعت الأسعار الفورية للذهب بنحو 3.6 بالمئة … Readmore

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