الكويت.. المحكمة الدستورية تقرر بطلان مجلس الأمة 2022

2023/03/19 | 11:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت المحكمة الدستورية بالكويت في جلستها، الأحد، ببطلان مجلس الأمة 2022، لبطلان مرسوم حل المجلس، وإعادة مجلس 2020، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

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