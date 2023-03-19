2023/03/19 | 12:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pRYQn99GXLs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشاركة دولية وعراقية وجمهور غفير في فعاليات ملتقى بابل الدولي لفنون الشارع) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مشاركة دولية وعراقية وجمهور غفير في فعاليات ملتقى بابل الدولي لفنون الشارع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).