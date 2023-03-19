انخفاض مبيعات المركزي العراقي لنحو 191 مليون دولار

2023/03/19 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة (الدولار)، اليوم الاحد، لنحو 191 مليون دولار.

وبحسب جدول نافذة بيع العملة الذي حصلت عليه (بغداد اليوم) فقد بلغ "اجمالي مبالغ التحويلات الى الخارج 110.663.245 مليون دولار".

فيما بلغ اجمالي مبالغ البيع النقدي (80.200.000) واجمالي المبيعات الكلية (190.863.245) مليون دولار.

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