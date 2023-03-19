المحكمة الدستورية الكويتية تبطل انتخابات 2022 وتعيد مجلس الأمة المنتخب عام 2020

2023/03/19 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

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قضت المحكمة الدستورية في الكويت، برئاسة محمد بن ناجي، اليوم الاحد، ببطلان انتخابات مجلس الامة لعام 2022، وبالتالي بطلان المجلس الحالي، وذلك تأسيساً على بطلان حل المجلس السابق وإعادة قوته.

وقد نطقت المحكمة الدستورية قبل قليل بالحكم علنًا، وسط حضور طاعنين ومحامين وصحفيين.

المصدر: القبس الكويتية

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