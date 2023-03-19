2023/03/19 | 12:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم الأحد، إلى 190,613,245 دولاراً.

وكانت مبيعات الدولار ليوم الخميس الماضي، سجلت أكثر من 233 مليون دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد اليوم ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد اليوم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).