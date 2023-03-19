2023/03/19 | 12:40 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أي سلم جديد للرواتب يحتاج الى تخطيط ودراسة حقيقية.وخ
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متخصص: لا وجود لسلم رواتب جديد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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