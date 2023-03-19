متخصص: لا وجود لسلم رواتب جديد

2023/03/19 | 12:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أي سلم جديد للرواتب يحتاج الى تخطيط ودراسة حقيقية.وخ

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