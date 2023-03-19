السوداني يزور تركيا على رأس وفد حكومي.. المياه والـPKK أبرز الملفات - عاجل

2023/03/19 | 12:48 - المصدر: بغداد اليوم

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مصدر: رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يزور تركيا على رأس وفد حكومي، وملف المياه وحزب العمال الكردستاني ابرز ملفات المباحثات

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