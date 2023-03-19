بالإنفو.. حصيلة الواجبات الأمنية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة خلال اسبوع

2023/03/19 | 12:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت وكالة شؤون الشرطة، اليوم الاحد، حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية للوكالة في بغداد والمحافظات.

واشارت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم) الى حصيلة الواجبات "للفترة من 2023/3/12 ولغاية 2023/3/18" والتي جاءت كالتالي:

واجبات مراكز الشرطة 2351

القبض على مطلقي العيارات النارية 16

احالة متهمين الى المحاكم 190

مقابلات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة للضباط والمراتب والموظفين والمواطنين 110

ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 6

دعاوى حالات العنف الاسري 730

اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 548

مضاهات طبعات الاصابع 40

اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 435

عدد طالبي النجدة 751

فض مشاجرات 458

ضبط عجلات مطلوبة 52

تبرع بالدم 11

القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 16

القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 99

طبع لوحات السيارات 3929

اصدار اجازات السوق 25781

اصدار سنوية السيارات 30115

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