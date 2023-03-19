بالإنفو.. حصيلة الواجبات الأمنية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة خلال اسبوع

اعلنت وكالة شؤون الشرطة، اليوم الاحد، حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية للوكالة في بغداد والمحافظات.
واشارت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم) الى حصيلة الواجبات "للفترة من 2023/3/12 ولغاية 2023/3/18" والتي جاءت كالتالي:
واجبات مراكز الشرطة 2351
القبض على مطلقي العيارات النارية 16
احالة متهمين الى المحاكم 190
مقابلات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة للضباط والمراتب والموظفين والمواطنين 110
ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 6
دعاوى حالات العنف الاسري 730
اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 548
مضاهات طبعات الاصابع 40
اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 435
عدد طالبي النجدة 751
فض مشاجرات 458
ضبط عجلات مطلوبة 52
تبرع بالدم 11
القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 16
القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 99
طبع لوحات السيارات 3929
اصدار اجازات السوق 25781
اصدار سنوية السيارات 30115
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