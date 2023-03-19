امتداد تصدر بيانا

2023/03/19 | 12:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت حركة امتداد المنبثقة عن احتجاجات تشرين 2019، اليوم الاحد، بيانا بشأن موقفها من قانون الانتخابات المقترح "سانت ليغو" الذي يسعى مجلس النواب التصويت عليه.

وذكر أمين عام حركة امتداد، علاء الركابي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "اليوم سيمتاز الخيط الأبيض من الخيط الأسود"، مبينا أن "تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب بهذه الصورة وبنظام سانت ليغو ورغما عن إرادة الشعب والعودة بالبلد إلى المربع الأول، سيكون الحد الفاصل :

-بين من يحترم التضحيات والأمانة والدماء الزكية في تشرين العظيمة ومطالب الشباب الثوار السلميين وبين من أغرته وأغوته دنيا أحزاب الفساد.

-بين من يمثل تطلعات الشعب الحقيقية ورغبته في التغيير ومن يسعى من أحزاب السلطة لبسط نفوذه على كل مؤسسات الدولة بأي طريقة وثمن.

- بين من يحترم فعلا رؤية المرجعية الدينية في النجف الأشرف متمثلة بسماحة السيد السيستاني دام ظله وبين من هو مدع كذاب .

وبشأن موقف الحركة من قانون الانتخابات الذي يسعى مجلس النواب للمضي بالتصويت عليه، قال الركابي: "رأينا وقرارنا ثابت..



رافضين لمجالس المحافظات ورافضين لقانون الانتخابات المقترح".

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