2023/03/19 | 12:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الخطوط الجوية العراقية عن قرب

إطلاق الرحلات بين بغداد والبحرين،

وذلك في منشور اليوم عبر صفحتها الرسمية

في "فيس بوك" و"انستغرام".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطوط العراقية تعلن قرب عودة الرحلات مع البحرين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطوط العراقية تعلن قرب عودة الرحلات مع البحرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).