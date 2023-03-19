شمخاني يصل العراق في زيارة رسمية لبحث عدد من الملفات الأمنية والاقتصادية

2023/03/19 | 12:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي

الإيراني علي شمخاني، اليوم الأحد، إلى

العاصمة العراقية بغداد في زيارة

رسمية، حيث من المقرر بحث عدد من

الملفات الأمنية والاقتصادية بين

البلدين.

وذكر موقع "بغداد الي

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