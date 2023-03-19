مسؤولون من إيران والسعودية يزورون بغداد بشكل متزامن

2023/03/19 | 12:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر حكومية عراقية، اليوم

الأحد، بأن مسؤولين من إيران والسعودية

سيزورون العراق بشكل متزامن.

وقالت المصادر، إن الأمين العام لمجلس

الأمن القومي الإيراني علي شمخاني

سيزور العراق اليوم الأحد برفقة

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