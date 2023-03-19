قطر.. إحالة وزير المالية السابق وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهم فساد

2023/03/19 | 13:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر النائب العام القطري، بإحالة وزير المالية السابق وأشخاص آخرين إلى محكمة الجنايات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية، الأحد.

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