شرطة ذي قار تلقي القبض على قاتل الاستاذ الجامعي

2023/03/19 | 13:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الاحد، تمكن شرطة ذي قار من القبض على قاتل الاستاذ الجامعي الذي اغتيل قبل ايام.وذكرت في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “باشراف قائد شرطة ذي قار اللواء مكي شناع الخيكاني وتوجيهاته بالكشف عن ملابسات جريمة مقتل الاستاذ الجامعي ( عقيل الناصري ) ولاهمية الحادث تم […]

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