2023/03/19 | 13:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني وصل الرئيس السوري بشارالأسد ظهر، اليوم الاحد، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية ترافقه خلالها السيدة الأولى أسماء الأسد.وكان في استقبال الاسد لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأسد يصل الإمارات في زيارة رسمية المركز الخبري الوطني.

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