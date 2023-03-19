2023/03/19 | 13:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وافق وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، على شمول 4 فئات بمنح إجازات حيازة وحمل السلاح الناري.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “وزير الداخلية على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشمري يمنح 4 فئات اجازة حيازة و حمل السلاح الناري المركز الخبري الوطني.

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