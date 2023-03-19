تصعيد احتجاجي جديد في قضاء الإصلاح شرق الناصرية (صور)

2023/03/19 | 13:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

تظاهر المئات من اهالي قضاء الاصلاح شرق الناصرية، اليوم الاحد، للمطالبة باطلاق سراح المحتجين المعتقلين.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن " المئات من ابناء قضاء الاصلاح في محافظة ذي قار تظاهروا، اليوم، للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين وإقالة الادارة المحلية".

وكان العشرات من ابناء القضاء قد تظاهروا في وقت سابق على خلفية ازمة الجفاف التي طالت القضاء لاكثر من اسبوعين، والتي تفاقمت الى مواجهات عنيفة بين قوى الامن والمحتجين، ادت الى اعتقال عدد من ابناء القضاء.





وتشهد محافظة ذي قار ازمة جفاف شديدة، ولاسيما قضاء الاصلاح الذي يعاني من انقطاع المياه بالكامل، ما ادى الى تضرر الاراضي الزراعية بالقضاء دون حلول تذكر.





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