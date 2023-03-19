وزير الداخلية يصدر قراراً جديداً يخص إجازات حيازة وحمل السلاح

2023/03/19 | 13:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، الموافقة على اصدار الاجازات الخاصة بحيازة الأسلحة لـ4 فئات في المجتمع.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "حصلت موافقة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري على شمول الفئات المذكورة في أدناه بمنح إجازات حيازة وحمل السلاح الناري وفق الضوابط والقوانين النافذة بهذا الإطار نظراً لطبيعة الأعمال المناطة بهم وكما يلي:-

1- التجار الحاصلين على هوية غرفة التجارة ( الدرجتين الأولى والثانية).

2- المقاولين ( الدرجتين الأولى والثانية ) بعد تأييد ذلك من قبل اتحاد المقاولين .

3 - الصاغة بعد تأييد حصولهم على إجازة ممارسة مهنة وتأييد ذلك من قبل وزارة التخطيط – الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.

4- أصحاب محلات منافذ تسليم الرواتب بعد تأييد ذلك من قبل شركة ( كي كارد).

وأضافت: على الراغبين من الفئات المشار اليها بالموافقة انفة الذكر تقديم ما يثبت شمولهم وفق ما معلن ليتسنى لنا احالة طلباتهم معززة بالوثائق الثبوتية المطلوبة الى الجهات المعنية للنظر بها الضوابط والقوانين النافذة .

ولتقديم الطلب على حساب البريد الالكتروني

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